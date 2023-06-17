تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع والعشرين

رام الله - دنيا الوطنتجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، في ظل تأجيل التصويت على مرشح الائتلاف في لجنة "تعيين القضاة"، بعد جلسة عاصفة شهدتها (كنيست) الإسرائيلية الأربعاء الماضي، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة وقف المفاوضات مع الائتلاف في ديوان الرئيس إسحق هرتسوغ حتى يتم تشكيل اللجنة.وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في (تل أبيب وحيفا والقدس والرملة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وأور عكيفا وبئر السبع ورمات هشارون) وعشرات المواقع الأخرى.وكما جرت العادة في الأسابيع الماضية، انطلقت تظاهرات من (رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف)، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف" كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة. وتظاهر المئات أمام مقري "رئيس الدولة" و"رئيس الحكومة" في القدس.ويترقب معارضو خطة نتنياهو وحكومته، ما ستفرزه نتائج انتخابات نقابة المحامين الإسرائيلية، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، ويتنافس فيها الرئيس الحالي للنقابة المحامي عميت بيخر، الرافض للتعديلات التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها، ورئيس النقابة السابق ايفي نافيه، المحسوب على الائتلاف الحكومي.