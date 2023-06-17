دولي

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع والعشرين

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع والعشرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، في ظل تأجيل التصويت على مرشح الائتلاف في لجنة "تعيين القضاة"، بعد جلسة عاصفة شهدتها (كنيست) الإسرائيلية الأربعاء الماضي، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة وقف المفاوضات مع الائتلاف في ديوان الرئيس إسحق هرتسوغ حتى يتم تشكيل اللجنة.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في (تل أبيب وحيفا والقدس والرملة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وأور عكيفا وبئر السبع ورمات هشارون) وعشرات المواقع الأخرى.

وكما جرت العادة في الأسابيع الماضية، انطلقت تظاهرات من (رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف)، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف" كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة. وتظاهر المئات أمام مقري "رئيس الدولة" و"رئيس الحكومة" في القدس.

ويترقب معارضو خطة نتنياهو وحكومته، ما ستفرزه نتائج انتخابات نقابة المحامين الإسرائيلية، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، ويتنافس فيها الرئيس الحالي للنقابة المحامي عميت بيخر، الرافض للتعديلات التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها، ورئيس النقابة السابق ايفي نافيه، المحسوب على الائتلاف الحكومي.

أخبار ذات صلة

بوتين: لم نرفض أبدا المفاوضات حول أوكرانيا

بوتين: لم نرفض أبدا المفاوضات حول أوكرانيا

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع والعشرين

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع والعشرين

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على مدرسة في أوغندا

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على مدرسة في أوغندا

ثمانية قتلى في موجة حر تضرب المكسيك

ثمانية قتلى في موجة حر تضرب المكسيك

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل الفلبين

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل الفلبين

وزير الخارجية الأميركي يكشف أهداف زيارته إلى الصين

وزير الخارجية الأميركي يكشف أهداف زيارته إلى الصين

أوغندا: 25 قتيلاً بهجوم على مدرسة قرب الحدود

أوغندا: 25 قتيلاً بهجوم على مدرسة قرب الحدود

البيت الأبيض يرد على تصريحات بوتين بشأن إمكانية استخدام النووي

البيت الأبيض يرد على تصريحات بوتين بشأن إمكانية استخدام النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته

وزير التعليم يوقع اتفاقيتين لإنجاز مشاريع أبنية مدرسية في الخليل

وزير التعليم يوقع اتفاقيتين لإنجاز مشاريع أبنية مدرسية في الخليل

دعوات للتصدي لمخطط إقامة منطقة صناعية على أراضي قرية صفا

دعوات للتصدي لمخطط إقامة منطقة صناعية على أراضي قرية صفا

&quot;الخارجية&quot; تدين دعوة وزير إسرائيلي لتوسيع الاستيطان

"الخارجية" تدين دعوة وزير إسرائيلي لتوسيع الاستيطان

المبادرة الوطنية تحتفل بالذكرى الـ 21 لانطلاقتها

المبادرة الوطنية تحتفل بالذكرى الـ 21 لانطلاقتها

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بمحافظة نابلس

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بمحافظة نابلس

رئيس جامعة فلسطين يشارك في اجتماع مجلس التعليم العالي

رئيس جامعة فلسطين يشارك في اجتماع مجلس التعليم العالي

منتدى الإعلاميين: فوز الإعلام الفلسطيني في مهرجان تونس دليل على جدارته

منتدى الإعلاميين: فوز الإعلام الفلسطيني في مهرجان تونس دليل على جدارته

منوعات

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل &quot;مشواري&quot; لهذا السبب

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل "مشواري" لهذا السبب

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

عربي

وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

الكويت: تسمم 17 طالباً في دورة عسكرية للجيش

الكويت: تسمم 17 طالباً في دورة عسكرية للجيش

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد