شؤون فلسطينية

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته
بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، إن كل محاولات الاحتلال لإرسال المقتحمين إلى أبواب الأقصى لن تحبط المقدسيين وتردعهم عن حماية مقدساتهم.

وأكد بكيرات أن القدس ستبقى دائمًا البوصلة التي تجمع أهل الإسلام وأهل القضية الفلسطينية، مبينًا أن الاحتلال منذ ثورة البراق حتى اليوم، وهو يمارس ذات الانتهاكات بحق الفلسطينيين والمقدسات.

وأضاف: "في ثورة البراق حاول الاحتلال السيطرة على المنطقة الشرقية، لكنه صُدم باستبسال الفلسطينيين بردعهم، واليوم وبعد 93 عامًا يواصل الاحتلال محاولاته ويفشل أمام صمود المقدسيين وإرادتهم".

وتابع: "الاحتلال يريد أن يحقق الحلم الصهيوني وذلك الخيال الذي رسمه في كتاب أحلام اليقظة، لإنهاء الوجود الفلسطيني بالمسجد الأقصى المبارك".

وأوضح بكيرات أننا أمام واقع الاستفادة من الزمن وتغيير القداسة وسرقة القدس من عاصمة لفلسطين إلى عاصمة لمشروع الدولة اليهودية.

وبين أن مسؤولية الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وحمايته هي مسؤولية الأمة الإسلامية بأكملها.

وتابع: "الأقصى سيمر ببضع سنوات عجاف، إلا أننا مؤمنون أن 100 عام من الفشل الصهيوني لن يتحقق في هذه السنوات القليلة القادمة، وكلنا أمل أن النصر قادم بإذن الله".

وتواصلت الدعوات المقدسية، للاعتكاف وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 19 حزيران/ يونيو الجاري. و

تتواصل الدعوات الفلسطينية لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو (كنيست) الإسرائيلي عن حزب الليكود “عميت هليفي” لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

إعلان هام من الداخلية لسكان شمال غزة

إعلان هام من الداخلية لسكان شمال غزة

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته

وزير التعليم يوقع اتفاقيتين لإنجاز مشاريع أبنية مدرسية في الخليل

وزير التعليم يوقع اتفاقيتين لإنجاز مشاريع أبنية مدرسية في الخليل

دعوات للتصدي لمخطط إقامة منطقة صناعية على أراضي قرية صفا

دعوات للتصدي لمخطط إقامة منطقة صناعية على أراضي قرية صفا

&quot;الخارجية&quot; تدين دعوة وزير إسرائيلي لتوسيع الاستيطان

"الخارجية" تدين دعوة وزير إسرائيلي لتوسيع الاستيطان

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

المبادرة الوطنية تحتفل بالذكرى الـ 21 لانطلاقتها

المبادرة الوطنية تحتفل بالذكرى الـ 21 لانطلاقتها

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بمحافظة نابلس

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بمحافظة نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته

بكيرات: كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لاقتحام أبواب الأقصى لن تثني المقدسيين عن حمايته

وزير التعليم يوقع اتفاقيتين لإنجاز مشاريع أبنية مدرسية في الخليل

وزير التعليم يوقع اتفاقيتين لإنجاز مشاريع أبنية مدرسية في الخليل

دعوات للتصدي لمخطط إقامة منطقة صناعية على أراضي قرية صفا

دعوات للتصدي لمخطط إقامة منطقة صناعية على أراضي قرية صفا

&quot;الخارجية&quot; تدين دعوة وزير إسرائيلي لتوسيع الاستيطان

"الخارجية" تدين دعوة وزير إسرائيلي لتوسيع الاستيطان

المبادرة الوطنية تحتفل بالذكرى الـ 21 لانطلاقتها

المبادرة الوطنية تحتفل بالذكرى الـ 21 لانطلاقتها

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بمحافظة نابلس

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بمحافظة نابلس

رئيس جامعة فلسطين يشارك في اجتماع مجلس التعليم العالي

رئيس جامعة فلسطين يشارك في اجتماع مجلس التعليم العالي

منتدى الإعلاميين: فوز الإعلام الفلسطيني في مهرجان تونس دليل على جدارته

منتدى الإعلاميين: فوز الإعلام الفلسطيني في مهرجان تونس دليل على جدارته

منوعات

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل &quot;مشواري&quot; لهذا السبب

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل "مشواري" لهذا السبب

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

عربي

وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

الكويت: تسمم 17 طالباً في دورة عسكرية للجيش

الكويت: تسمم 17 طالباً في دورة عسكرية للجيش

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد