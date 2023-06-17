رئيس جامعة فلسطين يشارك في اجتماع مجلس التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس جامعة فلسطين سالم صباح عبر تقنية الزوم، في اجتماع مجلس التعليم العالي المنعقد في مقر وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في رام الله، بحضور محمد اشتية رئيس الوزراء، ومحمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس.وتمت مناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة للنهوض بنوعية ومخرجات التعليم العالي، حيث دعا رئيس الوزراء الجامعات الفلسطينية بضرورة إعادة النظر في آليات قبول الطلبة، والتركيز على عناصر القوة والتميز لديهم.بدوره، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إنجازات الوزارة، والارتقاء بالجامعات وفتح آفاق جديدة في التشبيك مع الجامعات العالمية واستحداث برامج حديثة وعصرية ورقمية وثنائية وتقنية يحتاجها سوق العمل والتركيز على التعليم التقني.وأضاف أبو مويس أن الوزارة أنشأت الشبكة البحثية الفلسطينية وتم ربطها بالشبكة العربية البحثية وتطوير صندوق إدارة الجودة لدعم البحث العلمي.كما تطرق الوزير إلى العديد من الإنجازات التي تحقق الارتقاء بنوعية التعليم العالي لمواكبة التطور بجودة عالية.