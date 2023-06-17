منتدى الإعلاميين: فوز الإعلام الفلسطيني في مهرجان تونس دليل على جدارته

رام الله - دنيا الوطنأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن فوز الإعلام الفلسطيني بجوائز المهرجان العربي للإذاعات والتلفزيونات هو دليل على جدارتهم وقدرتهم على المنافسة، مقدمًا التهاني والتبريكات للمؤسسات الإعلامية والشركات والإعلاميين الفلسطينيين على فوزهم البارز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.وأقيم المهرجان في تونس في دورته الـ 23، وتمكن فرسان الإعلام الفلسطيني من تحقيق نجاح كبير والحصول على المراكز الأولى في العديد من الفئات.وأوضح المنتدى أن فلسطين حققت 8 جوائز مُستحقة، ومن بين الجوائز المتميزة كانت لقناة الأقصى الفضائية التي حصلت على المركز الأول في فئة الأخبار عن أفضل تقرير تلفزيوني إخباري بعنوان "حرق بلدة حوارة".وكما تمَّ تكريم المخرج الصحفي محمد مصطفى الصواف لفوزه بالمركز الأول في فئة الأفلام الثقافية عن الفيلم الوثائقي "مارد من سنابل" الذي يتناول حياة معين بسيسو.وحقَّق مسلسل "أم الياسمين" التاريخي للمخرج بشار النجار وتقرير "الأسير كريم يونس" وفيلم "سامي" من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية نجاحًا كبيرًا.وكما تمَّ تكريم برنامج "ريان 7" من إنتاج شركة رام الله ديجيتال وفيلم "الفدائي" من إنتاج شركة زينب للإنتاج، بالإضافة إلى تقرير "طفل في الثلاجة" من إنتاج شركة البعد الرابع للإنتاج.وأعرب المنتدى عن تقديره العالي لطاقم قناة الأقصى الذي يعمل بجدية وإبداع طوال الوقت من أجل خدمة الرواية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.وجدَّد المنتدى إعجابه بقدرة الإعلام الفلسطيني على التحدّي والمنافسة على المستويين العربي والدولي، مؤكدًا فشل حملة الاحتلال الشرسة في قمع الإعلام الفلسطيني وإخفاء الرواية الفلسطينية.وأعرب المنتدى عن فخره واعتزازه بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون العمل الشاق والمسؤول بكفاءة عالية.ودعا المنتدى إلى ضرورة دعم وتعزيز الإعلام في مختلف المجالات الفنية والتقنية والمادية، ليستمر دوره المهم في خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة استهداف الاحتلال الإسرائيلي الشامل وحملة الدعاية الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الحقائق وتشويه صورة النضال الوطني الفلسطيني.