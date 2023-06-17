نقابة الصحفيين تهنئ الإعلام الفلسطيني لفوزه بـ 6 جوائز عربية

رام الله - دنيا الوطنعبرت نقابة الصحفيين عن اعتزازها بالإعلام الفلسطيني وإنتاجه التلفزيوني وبالدراما الفلسطينية التي حققت نتائج متقدمة وفوزاً في ستة من الجوائز في مسابقة اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية في تونس.وتقدمت النقابة بالتهنئة الى وسائل الاعلام وشركات الإنتاج على فوزهم بالجوائز التالية:1- تلفزيون فلسطين، لفوزه في الجائزة الأولى لفئة التقرير الاخباري عن تقريره "الأسير كريم يونس"، وفوزه بالجائزة الثانية لفئة البرامج والأفلام الوثائقية عن برنامجه " سامي ".2- قناة الأقصى الفضائية لفوزها في المسابقة الموازية للتقرير الاخباري عن تقريرها "حرق بلدة حوارة"3- شركة رام الله ديجيتال لفوزها بالجائزة الأولى عن فئة البرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية عن برنامج " ريان 7 ".4- شركة زينب لفوزها بالجائزة الثانية عن فئة البرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية عن برنامج " الفدائي ".5- شركة باسم سلامة والمخرج المبدع بشار النجار لفوز مسلسل "أم الياسمين" بالجائزة الثانية عن فئة المسلسلات التاريخية.واعتبرت النقابة أن هذا التميز يعكس مدى مهنية جهات الإنتاج الفلسطينية والتطور الفني والتقني الذي وصلت اليه، وأكدت ان المشاركة في مثل هذه المناسبات يشكل نافذة إضافية لفضح جرائم الاحتلال وإظهار الحقيقة وتعميم المعاناة الفلسطينية وبطولات شعبنا.