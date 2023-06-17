وزارة الحج السعودية: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم السبت، وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى اليوم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.وأكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي، وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها وأفراد أطقمها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وزوار الأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج.وأضاف، أن المملكة سخرت كافة إمكاناتها المادية والتكنولوجية والمدنية من أجل العمل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.وأشار إلى أن جميع المنافذ البرية في المملكة فتحت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وهي مجهزة بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن، وسرعة إنجاز معاملاتهم وإجراءات دخولهم، مضيفًا أن جميع المطارات في المدينة المنورة ومكة المكرمة تعمل بأقصى طاقاتها من أجل الحرص على سلامة الإجراءات الخاصة بضيوف الرحمن.