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تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران

تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأوضح بن فرحان، الذي يزور طهران حاليا، أنه سينقل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه بحث مع عبد اللهيان تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحسن الجوار".

وتابع: "أكدت للجانب الإيراني ضرورة أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة التعاون المشترك لصالح أمن واستقرار المنطقة، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ومن جهة أخرى، أعلن عبد اللهيان أنه اتفق مع الأمير فيصل بن فرحان على تعزيز التعاون في مجالات عدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن البلدين يسعيان لنشر السلام والأمن بالمنطقة، ودعم العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: "ناقشت مع وزير الخارجية السعودي الأمن الإقليمي في المنطقة".

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