لجنة متضرري عدوان 2014 تنظم غدا الأحد وقفة أمام مقر (أونروا)

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة متضرري عدوان 2014 في قطاع غزّة، المتضررين إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الكبرى التي ستنظمها اللجنة غدا الأحد، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الجهة الغربية.واعتبر الناطق الإعلامي باسم اللجنة العليا للمتضررين عبدالهادي مسلم ،أنّ هذه الوقفة تأتي احتجاجاً على استمرار وكالة الغوث في اتباعها لسياسة المماطلة والتسويف في ملف متضرري العدوان وتنصلها من الاتفاق مع اللجنة في مفاوضاتها الأخيرة بمشاركة اللجنة المشتركة للاجئين في التقدم خطوة عملية في فكفكة الملف وصرف التعويضات للعشرات من أصحاب الهدم الكلي ، من أجل إعادة بناء منازلهم.ودعا مسلم كافة المتضررين إلى النفير رجالاً ونساء وأطفالاً للمشاركة القوية والفعالة في هذه الوقفة.كما دعا مسلم جميع شرائح المجتمع المدني من لجانٍ شعبية ولجنة مشتركة وفصائل العمل الوطني والاسلامي والمخاتير والوجهاء للمشاركة الواسعة في هذه الوقفة، مطالبا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية والنشطاء إلى تغطية هذه الوقفة الجماهيرية والتي ستتلوها فعاليات أخرى سنعلن عنها قريباً. مشيرا إلى أنه ستكون باصات في بعض الأماكن لنقل المتضررين ذهابا وإيابا مجانا، داعيا المتضررين إلى اتباع تعليمات اللجنة من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.