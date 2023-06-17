شؤون فلسطينية

وزارة التربية والبنك الدولي يستكشفان تجارب تطبيق (STEM)

وزارة التربية والبنك الدولي يستكشفان تجارب تطبيق (STEM)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع البنك الدولي، ندوة بعنوان استكشاف الدروس المستفادة من تجارب نجاح حول تطبيق STEM: من النظرية إلى التطبيق"، ضمن مشروع "دعم أجندة التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقييم والمسار المهني-سيرتك"، بمشاركة خبراء وأكاديميين من الوزارة والبنك الدولي، لبلورة استراتيجية وطنية لتعليم العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا (STEM)، وتعزيز مهارات التحليل وحل المشكلات والتفكير الناقد لدى المعلمين والطلبة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، أهمية هذه الندوة التفاعلية، لما تتضمنه من عرض لتجارب ونجاحات سابقة، مؤكدا سعي الوزارة لبناء استراتيجية وطنية لتعليم العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

وتضمنت الندوة، المنضوية في إطار تدخلات المكون الثاني من "سيرتك" لتعزيز منحى (STEM) وتطوير نظام فعال للإرشاد المهني لجميع الطلبة، جلستين هدفهما تعرف الممارسات الفضلى في تطبيق استراتيجية (STEM) وعكس المنحى على قطاعي التعليم والعمل.

وشارك في الجلستين -افتراضيا-تيم ثيلان، مسؤول مكتب (STEM) في فدرالية راينلندا-بالاتينات التابع للوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث في ألمانيا و د. يانا بانكي، المدير العلمي في مؤسسة Haus der Kleinen Forscher في ألمانيا، والمتخصصة في التعليم بمرحلة الطفولة (3-10 أعوام) احتياجات كل طفل بشكل خاص.

واختتمت الندوة بحلقة نقاش بين المتحدثين الخبراء وفريق الوزارة المتخصص ب(STEM) لنقاش الخطوات اللاحقة وآليات الاستفادة من تجارب ألمانيا في السياق الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

لجنة متضرري عدوان 2014 تنظم غدا الأحد وقفة أمام مقر (أونروا)

لجنة متضرري عدوان 2014 تنظم غدا الأحد وقفة أمام مقر (أونروا)

وزارة التربية والبنك الدولي يستكشفان تجارب تطبيق (STEM)

وزارة التربية والبنك الدولي يستكشفان تجارب تطبيق (STEM)

غنام تستقبل &quot;طواف فلسطين&quot; فور وصوله رام الله والبيرة

غنام تستقبل "طواف فلسطين" فور وصوله رام الله والبيرة

بلدية غزة تحذر المواطنين من السباحة في البحر لهذا السبب

بلدية غزة تحذر المواطنين من السباحة في البحر لهذا السبب

التعليم بغزة: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل منهجي ومنتظم

التعليم بغزة: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل منهجي ومنتظم

الرجوب يطلع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية على آخر المستجدات

الرجوب يطلع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية على آخر المستجدات

جنين: الاحتلال يعيق حركة المواطنين ويمنع المزارعين من دخول أراضيهم في يعبد

جنين: الاحتلال يعيق حركة المواطنين ويمنع المزارعين من دخول أراضيهم في يعبد

تفاصيل لقاء وفد الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة مع رئيس البرلمان الإيراني

تفاصيل لقاء وفد الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة مع رئيس البرلمان الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة متضرري عدوان 2014 تنظم غدا الأحد وقفة أمام مقر (أونروا)

لجنة متضرري عدوان 2014 تنظم غدا الأحد وقفة أمام مقر (أونروا)

وزارة التربية والبنك الدولي يستكشفان تجارب تطبيق (STEM)

وزارة التربية والبنك الدولي يستكشفان تجارب تطبيق (STEM)

غنام تستقبل &quot;طواف فلسطين&quot; فور وصوله رام الله والبيرة

غنام تستقبل "طواف فلسطين" فور وصوله رام الله والبيرة

الرجوب يطلع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية على آخر المستجدات

الرجوب يطلع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية على آخر المستجدات

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى السعودية

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى السعودية

قطاع غزة: 34 إصابة في 54 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

قطاع غزة: 34 إصابة في 54 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

منوعات

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

بالصور.. إلهام شاهين تتألق بجولة سياحية في تونس

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

مصطفى قمر يخرج عن صمته ويعلق على أنباء دخول ابنه تيام الفن بالواسطة

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

تامر عاشور يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن ابنته

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل &quot;مشواري&quot; لهذا السبب

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل "مشواري" لهذا السبب

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

عربي

الكويت: تسمم 17 طالباً في دورة عسكرية للجيش

الكويت: تسمم 17 طالباً في دورة عسكرية للجيش

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان