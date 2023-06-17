غنام تستقبل "طواف فلسطين" فور وصوله رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ظهر السبت، فريق "طواف فلسطين الأول للدراجات الهوائية" فور وصوله الى المحافظة، وذلك بحضور رئيس اتحاد الدراجات الهوائية وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب.وكان طواف فلسطين انطلق من محافظة جنين، تحت شعار: "فلسطين ع "البسكليت" من شمالها إلى جنوبها"، بمشاركة 40 دراجا من عدة محافظات.ويأتي هذا الطواف بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية، وفريقي "فلسطين عالبسكليت" و"خليل الرحمن" للدراجات الهوائية.ورحبت غنام بالفريق مؤكدة أن طواف فلسطين يحمل العديد من الرسائل للاحتلال، ولكل العالم مفادها أن شعبنا صامد على أرضه، ويواجه الاحتلال بكل الوسائل والطرق، ومنها الرياضة التي تحقق إنجازات عظيمة في معركة الوجود والحرية التي يخوضها شعبنا في مواجهة أطول وآخر احتلال عرفه التاريخ.وأضافت "لقد قطع الفريق مسافات بعيدة على البسكليت من جنين وحتى رام الله والبيرة، لكن التحدي الأكبر هو غدا حيث سيشق الفريق طريقه نحو محافظة الخليل مرورا بشارع وادي النار، الذي يجبرنا الاحتلال على السير فيه بدلا من الطريق المباشر عبر القدس العاصمة".وأشارت الى ان طواف فلسطين يؤكد لكل دراجي وأحرار العالم حق شعبنا في التنقل بحرية عبر شوارعه، وشوارع القدس المحتلة التي يمنعنا هذا المحتل من دخولها، لافتة إلى أنه يحمل رسالة داخلية أيضا لكافة المشاركين ليتعرفوا على قرى وطبيعة فلسطين تحت شعار" اعرف بلدك."وشكرت غنام اتحاد الدراجات الهوائية، وكافة الرياضيين الفلسطينيين، والمؤسسات الرياضية وعلى راسها الفريق جبريل الرجوب الذي صنع من الرياضة رسالة رفعت القضية واسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الدولية .بدوره، شكر حرب المحافظ غنام، على دعمها للرياضة وخاصة رياضة الدراجات الهوائية، معبرا عن فخره بكافة المشاركين بفريق طواف فلسطين الذين يؤكدون أن شعبنا الفلسطيني باق على أرضه ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادته رغم الصعوبات والعقبات التي يفرضها على الأرض.