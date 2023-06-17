التعليم بغزة: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل منهجي ومنتظم

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، خالد أبو ندى، أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منهجي ومنتظم، وذلك خلال تفقده اليوم السبت، مركز تصحيح خان يونس، وعدد من لجان التوجيهي.وقدّم أبو ندى الشكر والتقدير لجميع العاملين في لجان التوجيهي ومراكز التصحيح والكونترول، مبيناً أن طاقم المصححين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وهناك حرص شديد على تصحيح دفاتر الإجابات بدقة عالية، متمنياً النجاح والتميز للطلبة وحصولهم على أعلى الدرجات.وشملت الزيارة لجنة مدرسة الحاج محمد النجار، ومدرسة عبد الله أبو ستة، ومركز تصحيح فاروق الفرا، وخان يونس الثانوية للبنات، وشهداء خان يونس، كما تم زيارة عدد من اللجان الخاصة.وشارك في الجولة الوكلاء المساعدون إبراهيم القدرة ، ومحمود مطر، وأحمد أبو ندا ، ومدير عام العلاقات العامة أحمد عايش النجار، وعضو لجنة المتابعة الوزارية مدير عام الشؤون الإدارية رائد صالحية، ومدير تعليم خان يونس محمد حمدان، ومديرا الدائرتين الفنية والإدارية إبراهيم رمضان، وخالد المزين، وعدد من المسؤولين.