مجلس العلاقات يدعو الأمم المتحدة لتفعيل توصيات لجانها بمحاسبة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب

رام الله - دنيا الوطنرحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين ببيان اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الذي أصدرته بمناسبة اختتام زيارتها للأراضي الفلسطينية، مثمنًا ما جاء فيه من مخرجات.وسلط المجلس الضوء في بيان صدر عنه السبت على أبرز ما جاء في تصريحات اللجنة، مشيرًا إلى الأدلة التي تحصلت عليها اللجنة والتي تثبت انتهاك سياسات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل يرى كثيرون بأنه يماثل سياسة الفصل العنصري.ونوه المجلس إلى استنكار اللجنة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة بين 9 و13 مايو الماضي، والتي ذكرت أنها بدأت بالقتل المستهدف لثلاثة من قادة من المقاومة الفلسطينية في غارات جوية على قطاع غزة، وأدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 3 أطفال.وأشار المجلس إلى ما جاء في بيان اللجنة أن عدد الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفع بنسبة 124 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.ودعا المجلس الامم المتحدة لتفعيل توصيات اللجنة، إضافة الى ما سبقها من توصيات لجان أممية لمحاسبة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب، وكذلك الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال والتوقف عن سياسةالمماطلة التي يقودها المدعي العام للمحكمة.