زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل الفلبين



ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.



ولم يتم كذلك، الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنضرب زلزل بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين.وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.15 بالتوقيت العالمي (13.15 بتوقيت موسكو).وأشارت الهيئة في بيانها اليوم السبت، إلى أن مركز الزلازل كان على بعد 65 كيلومترا شمال مدينة نامواك، ووقعت بؤرته على عمق 34.4 كيلومتراً. وفق (روسيا اليوم)