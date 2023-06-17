شؤون فلسطينية

الرجوب يطلع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية على آخر المستجدات

الرجوب يطلع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية على آخر المستجدات
الرجوب يطلع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية على آخر المستجدات
رام الله - دنيا الوطن
 أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) الفريق جبريل الرجوب، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون العلاقات الخارجية التركي عفيف ديميركيران، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب مضيفه، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الحزب الرئيسي في العاصمة التركية أنقرة، أمس الجمعة، في صورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة الإرهاب الرسمي الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا بما يشمله من سياسة القتل بدم بارد، وهدم المنازل، وتوسع استيطاني، إضافة للمحاولات الحثيثة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية المسيحية، بهدف قتل مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الرجوب أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مثمنا الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية، وموقفها الثابت من الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

كما وجه التهنئة لمضيفه، لمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفوز الرئيس رجب طيب أردوغان فيها، آملا لتركيا مزيدا من التقدم والازدهار.

بدوره، أكد ديميركيران الموقف التركي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن بلاده على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم في كافة المجالات.

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