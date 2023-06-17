وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، بوصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الإيرانية طهران.وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي لإيران منذ عدة أعوام.وأمس الجمعة، أعلن علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن الأمير فيصل سيزور إيران وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.