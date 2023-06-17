تفاصيل لقاء وفد الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة مع رئيس البرلمان الإيراني

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق له من أعضاء المكتب السياسي، برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.وعبّر النخالة عن "شكره وسعادته بهذه الزيارة والشكر للجمهورية الإسلامية ولمحمد قاليباف على دعمهم للشعب الفلسطيني ودعم حركة الجهاد الإسلامي".وقال النخالة، إن "سرايا القدس خاضت معركة مع العدو الصهيوني طالت صواريخها كافة المغتصبات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفعت الكثير من المستوطنين الصهاينة للاختباء في الملاجئ، ودفعت هذا الكيان لاستجداء وقف اطلاق النار عبر الوسطاء".وأكد النخالة على "عمق الروابط التي تربط الجمهورية الإسلامية والشعب الفلسطيني، وشكر مواقف الجمهورية الإسلامية الموحدة في دعم القضية ودعم جهاد شعبنا الفلسطيني وحركه الجهاد الاسلامي".وأشار إلى أن "اللقاء مع قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي كان لقاء مميزًا وداعماً صريحًا ويصب في دعم القضية الفلسطينية كقضية مركزية للامة الإسلامية" مؤكداً على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأمة الإسلامية.بدوره، رحب قالبياف بالنخالة والوفد المرافق له، مؤكداًعلى الدور الكبير لحركة الجهاد الإسلامي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، "حيث كانت في الفترة الأخيرة رائدة في العمل المقاوم ومواجهة الاحتلال، وقارن بين الزيارة في العام الماضي والزيارة الحالية وكيف تطورت قوى المقاومة إلى الأمام وتعززت قدراتها ووحدتها وصمودها وكيف تراجع الاحتلال الإسرائيلي".كما أكد على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها فريضة وضرورة من أجل مواجهة الاحتلال.وأوضح قاليباف "أهمية وحدة الامة الإسلامية التي تغيرت منذ الزيارة الماضية حتى الآن وأصبح عبيرها العطر يفوح في كل بلاد المسلمين بعد الاتفاقيات التي أبرمت بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية آملاً ان تتطور العلاقات العربية والإسلامية إلى أفضل مستوياتها".وشدد قاليباف على أن "هذه الاتفاقيات واجب ديني وضرورة استراتيجية وتدفع في اتجاه توسيع هذه العلاقة وزيادة الترابط بين الأمة الإسلامية ويحمي العالم الإسلامي من الاقتراب والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".