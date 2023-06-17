شؤون فلسطينية

لجنة الأسرى الإداريين: قررنا إعطاء فرصة أخيرة لاستكمال الحوار

لجنة الأسرى الإداريين: قررنا إعطاء فرصة أخيرة لاستكمال الحوار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم السبت، أنّها قررت "إعطاء فرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل".

وقالت اللجنة في بيان لها، إن "هذه الخطوة جاءت بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين".

واعتبرت اللجنة، أن "هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة، واستعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة".

ودعت اللجنة "شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم".

أخبار ذات صلة

لجنة الأسرى الإداريين: قررنا إعطاء فرصة أخيرة لاستكمال الحوار

لجنة الأسرى الإداريين: قررنا إعطاء فرصة أخيرة لاستكمال الحوار

مجدلاني يكشف مستجدات صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون قبيل عيد الأضحى

مجدلاني يكشف مستجدات صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون قبيل عيد الأضحى

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

حماس تُعلق على مشروع إسرائيلي يتيح سجن الأطفال الفلسطينيين

حماس تُعلق على مشروع إسرائيلي يتيح سجن الأطفال الفلسطينيين

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى السعودية

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى السعودية

قطاع غزة: 34 إصابة في 54 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

قطاع غزة: 34 إصابة في 54 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقتل مواطن بنابلس

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقتل مواطن بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

تعرف على أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

تعرف على أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة

طقس فلسطين: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

طقس فلسطين: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح السبت؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح السبت؟

بيت لحم: مستوطنون يشعلون النيران في أراض بقرية حوسان

بيت لحم: مستوطنون يشعلون النيران في أراض بقرية حوسان

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

الشرطة: مقتل مواطن بعيار ناري في نابلس

الشرطة: مقتل مواطن بعيار ناري في نابلس

منوعات

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بعد سنوات من الانفصال.. لماذا عاد حلمي بكر لطليقته سماح القرشي؟

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل &quot;مشواري&quot; لهذا السبب

بالصور: أحمد سعد يبكي خلال حفل "مشواري" لهذا السبب

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

محمد منير يتصدر الترند بعد حفله في جدة

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بنجاح أغنية هرمون السعادة لتامر حسني

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

هل ستشارك إيمان العاصي بجعفر العمدة 2؟

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

&quot;بُناة الأهرامات مش المصريين&quot;.. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

"بُناة الأهرامات مش المصريين".. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

عربي

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

الخرطوم: قتلى بينهم أربعة أشقاء خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان

السودان: تجدد الاشتباكات بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

السودان: تجدد الاشتباكات بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية