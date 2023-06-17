لجنة الأسرى الإداريين: قررنا إعطاء فرصة أخيرة لاستكمال الحوار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم السبت، أنّها قررت "إعطاء فرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل".وقالت اللجنة في بيان لها، إن "هذه الخطوة جاءت بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين".واعتبرت اللجنة، أن "هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة، واستعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة".ودعت اللجنة "شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم".