شؤون فلسطينية

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم تسجيل 17 جريمة قتل، منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح ارزيقات في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية كشفت معظمها من خلال إجراءات البحث والتحري التي قامت بها.

وأشار إلى تسجيل 35 حالة وفاة جراء سبعة آلاف حادث سير، منذ بداية هذا العام.

وطالب ارزيقات المواطنين بالالتزام بقوانين السير للحفاظ على حياتهم، وخاصة خلال التنقل على الطرقات الخارجية.

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