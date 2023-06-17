حماس تُعلق على مشروع إسرائيلي يتيح سجن الأطفال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اعتزام (كنيست) الإسرائيلي، غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، "يؤكد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب".وطالبت الحركة في تصريح صحفي، السبت، المجتمع الدولي بموقف جاد لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني.وشددت على أن "كل الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية الساعِيَة إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني ومقاومته؛ لن تثني شعبنا الصامد عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير".وقالت الحركة: "إن أطفال فلسطين، كانوا دوماً عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب، وإن تشريع هذه الممارسات الفاشية، لهو تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات.