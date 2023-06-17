شؤون فلسطينية

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى السعودية

الأوقاف: اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى السعودية
الأوقاف بغزة: اكتمال وصول حجاج القطاع للسعودية بسلام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اكتمال وصول كافة حجاج قطاع غزة بسلام إلى أماكن إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، والبالغ عددهم نحو (2900) حاج وحاجة، وتسكينهم في الفنادق الأربعة المخصصة لهم، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح رمضان صالح، رئيس لجنة التسكين بالبعثة، أن لجنة التسكين انتهت، الجمعة، من عملية تسكين الحجاج بالفنادق فور وصولهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة، لافتاً إلى أن انتهاء سفر حجاج قطاع غزة.

ونوه بأنه تم تسكين الحجاج في فندق يوسف الكريم والذي يتسع لنحو ( 1700 ) حاج وفندق القصر العربي والذي يضم نحو (950)، وفندق درة السعادة والذي يقطن فيه ( 165 )، وفندق نجمة العتيبية ويضم (180) حاج.

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