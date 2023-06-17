غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (11 - 16 حزيران/ يونيو 2023).وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 12531 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11630 وافداًوأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12353 مواطناً 137 أجنبياً، و41 من فلسطيني 48، وتوزع الوافدين بين 11630 مواطناً، و134 أجنبياً، و40 من فلسطيني 48، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي 48.