أوغندا: 25 قتيلاً بهجوم على مدرسة قرب الحدود

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، اليوم السبت، في هجوم استهدف مدرسة غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأعلنت الشرطة الأوغندية أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعاً ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.



وقالت الشرطة على موقع (تويتر): "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا، وجرى أيضاً نقل 8 مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".



ولم تذكر الشرطة الأوغندية عدد القتلى من الطلاب.



وأكدت أن جنوداً من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.







رام الله - دنيا الوطن