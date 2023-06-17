الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقتل مواطن بنابلس



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه: "بعد وصول بلاغ لغرفة عمليات الشرطة حول وصول مصاب بعيار ناري في الصدر لإحدى المستشفيات حيث أعلن الاطباء عن وفاته لاحقاً".





وتابع: "على الفور باشرت شرطة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري حتى حصرت الإشتباه بشخص وقبضت عليه وضبطت السلاح المستخدم بإطلاق النار، لافتاً إلى أنه "بسماع أقواله أفاد أنه قام باطلاق النار في منزله عن طريق الخطأ أثناء عبثه بالسلاح".



وأكد ارزيقات أنه "تم إعلام النيابة العامة التي احالت الجثه لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفه التشريحيه في حين تحفظت الشرطة على المشتبه فيه وسلاح الجريمة".



وناشد ارزيقات كافة المواطنين بعدم اقتناء الأسلحة أو العبث بها لما فيها من تهديد لحياتهم وحياة الأخرين.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الفلسطينية، مساء أمس، القبض على مشتبه فيه بقتل مواطن بعد إطلاق النار بالخطأ، وضبطت السلاح المستخدم بنابلس.