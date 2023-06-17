البيت الأبيض يرد على تصريحات بوتين بشأن إمكانية استخدام النووي

رام الله - دنيا الوطنرد البيت الأبيض، مساء الجمعة، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية.وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تجر أي تعديلات لوضعها النووي رداً على تصريحات بوتين، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وجاءت تصريحات البيت الأبيض، بعدما قال بوتين في وقت سابق الجمعة، إن روسيا يمكن "نظرياً" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.ورداً على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أكدت أوليفيا دالتون، نائبة المتحدث باسم بالبيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس الروسي، أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي لروسيا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه جرى نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.وأشار بوتين، خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى أن موسكو "لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي".من جهته، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي إنه "لا سبب لدى الولايات المتحدة لتغيير وضعيتها النووية بعد قيام موسكو بنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا".وقال بلينكن في تصريحات صحفية: "لا سبب لدينا لتغيير وضعيتنا النووية.. لا نرى أي مؤشر إلى استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي".