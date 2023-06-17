بالفيديو: إصابات خلال اقتحامات نفذها الاحتلال في جنين ونابلس وطولكرم











رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم السبت، خلال اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين ونابلس وطولكرم بالضفة الغربية، تزامناً مع اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون للتصدي لاعتداءات الاحتلال.وأفاد مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بوصول شاب مصاب في يده اليمني، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص صوبه.واستهدف مقاومون آليات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام جنين، في شهدت المنطقة القريبة من مستشفى ابن سينا اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال.واندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين، وسط دوي انفجارات جراء استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع، فيما فشلت قوات الاحتلال من اعتقال مطلوبين لها وانسحب باتجاه بلدة برقين.في غضون ذلك، أصيب شاب بعد دهسه من قبل آلية لجيش الاحتلال، بينما وقعت ثلاث إصابات بالاختناق خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس.وتمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عسكر بعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار.وشهد حي المساكن الشعبية بمدينة نابلس انتشاراً مكثفاً لوحدات القناصة والمشاة التابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب اعتقال الشاب ياسين طه القطناني عقب اقتحام منزل عائلته في الحي الواقع شرق نابلس.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وشنت حملة مداهمات واسعة في المدينة، قبل أن تنسحب باتجاه حاجز سناعوز.وأعلن مقاومون، استهداف دوريات لقوات الاحتلال في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة بطولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص.