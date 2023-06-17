التعليم تتحدث بشأن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الثانوية العامة





وأكمل "وسيتم من بعدها استكمال عملية تصحيح الاختبارات والفرز وإدخال العلامات" مشيرًا إلى أنه "خلال منتصف شهر تموز تكون الأمور تمت".



ولفت نبهان خلال حديثه إلى أن "اختبارات الثانوية العامة كانت تواجه بشكل دائم أزمات بالمحافظات الشمالية مع وجود الاحتلال". منوهًا إلى أن "هذا العام لو نواجه أي مشاكل خلال الاختبارات".



وفي وقت سابق، أكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه "جرت العادة أن يكون موعد النتائج في الثلث الأخير من شهر يوليو، ويبقى الأمر منوط بالإجراءات والترتيبات الخاصة بعملية التصحيح".





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، عن الموعد المتوقع لإعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023.بدوره، توقّع قيس نبهان، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، بأنّ موعد إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة في فلسطين سيكون خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.وتابع نبهان خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن "الحديث عن موضوع نتائج اختبارات الثانوية سابق لأوانه، حيث تنتهي الاختبارات بتاريخ 26 حزيران ومن ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى وتستمر لمدة أربعة أريام".