طقس فلسطين: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا الى شديد الحرارة، وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي الى صاف بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.