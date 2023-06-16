دولي

عطل عالمي يصيب واتساب وفيسبوك وإنستغرام

عطل عالمي يصيب واتساب وفيسبوك وإنستغرام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت، بأن عطلاً عالمياً أصاب، مساء الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة "ميتا".

ووفق موقع (داون ديتيكتور)، فإنه تم الإبلاغ عن مشكلات في تطبيقات (واتساب) و(فيسبوك) و(إنستغرام)، بينما ما ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن المستخدمين واجهوا صعوبة في استخدام هذه التطبيقات، حسب ما نقل موقع (العربية).

وذكر مستخدمو (إنستغرام)، أنهم يجدون صعوبة في إرسال الرسائل، فيما اشتكى مستخدمو (واتساب)، من عدم قدرتهم على تحميل الصور.

كما أفاد مستخدمو (فيسبوك)، بأن الموقع يعرض الشعارات فقط ولا يتم تحميله بالكامل.

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