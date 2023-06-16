عربي

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت المملكة العربية السعودية، إلى تحري هلال شهر ذي الحجة، مساء الأحد المقبل، الـ 18 حزيران/يونيو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيان للمحكمة العليا السعودية، مشيرة إلى أن "المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة 1444هـ الموافق 18 حزيران/يونيو الجاري".

وناشدت المحكمة العليا "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة له".

أخبار ذات صلة

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان

السودان: تجدد الاشتباكات بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

السودان: تجدد الاشتباكات بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

وفد منظمة التعاون الإسلامي يجري تقييمًا ميدانيًا للاحتياجات الإنسانية للاجئين السودانيين في تشاد

وفد منظمة التعاون الإسلامي يجري تقييمًا ميدانيًا للاحتياجات الإنسانية للاجئين السودانيين في تشاد

مركز أبحاث إسرائيلي يكشف عن &quot;مفاجآت&quot; يحضرها حزب الله للمواجهة المقبلة

مركز أبحاث إسرائيلي يكشف عن "مفاجآت" يحضرها حزب الله للمواجهة المقبلة

محملة بقطع أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

محملة بقطع أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين عند مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين عند مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي

حماس تُعزي نيجيريا بضحايا حادث القارب في نهر النيجر

حماس تُعزي نيجيريا بضحايا حادث القارب في نهر النيجر

القدس: الاحتلال يقمع وقفة إسناد لعائلة صب لبن المهددة بالتهجير القسري

القدس: الاحتلال يقمع وقفة إسناد لعائلة صب لبن المهددة بالتهجير القسري

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس قرقيزيا في طريق عودته من الصين

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس قرقيزيا في طريق عودته من الصين

رام الله: مستوطنون يطلقون الرصاص صوب المواطنين في &quot;عين سامية&quot;

رام الله: مستوطنون يطلقون الرصاص صوب المواطنين في "عين سامية"

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

منوعات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

&quot;بُناة الأهرامات مش المصريين&quot;.. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

"بُناة الأهرامات مش المصريين".. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يغني هرمون السعادة لأول مرة

بالفيديو.. تامر حسني يغني هرمون السعادة لأول مرة

بالصور.. لحظات عفوية تجمع بين صُناع عمل أولاد حريم كريم

بالصور.. لحظات عفوية تجمع بين صُناع عمل أولاد حريم كريم

آل باتشينو يرزق بمولود من صديقته الكويتية بعمر الـ85 عاماً

آل باتشينو يرزق بمولود من صديقته الكويتية بعمر الـ85 عاماً

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

عربي

السودان: تجدد الاشتباكات بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

السودان: تجدد الاشتباكات بالخرطوم والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

محملة بقطع أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

محملة بقطع أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم