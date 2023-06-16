السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة في هذا الموعد

رام الله - دنيا الوطندعت المملكة العربية السعودية، إلى تحري هلال شهر ذي الحجة، مساء الأحد المقبل، الـ 18 حزيران/يونيو الجاري.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيان للمحكمة العليا السعودية، مشيرة إلى أن "المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة 1444هـ الموافق 18 حزيران/يونيو الجاري".وناشدت المحكمة العليا "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة له".