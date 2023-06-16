مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

لقي مواطن (24 عاماً) مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير وقع في عين سينيا شرق رام الله.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً ورد الى غرفة عمليات شرطة المحافظة عن حادث سير على دوار عين سينيا شرق رام الله، أصيب على إثره أربعة مواطنين بجروح وصفت ما بين بليغة ومتوسطة.





وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اتش كلينك، حيث أعلن الأطباء عن وفاة احد المصابين من سكان مخيم الأمعري متأثراً بإصابته.





وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

رام الله - دنيا الوطن