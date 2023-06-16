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تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان

تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي المُحتجز في لبنان
تدهور الوضع الصحي لنجل القذافي هانيبال القذافي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، بتدهور صحة هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي، معمر القذافي المحتجز في لبنان، بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام.

وبدأ القذافي إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا" وتنديداً بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس، 

وبحسب ما قال محاميه ونقلت عنه وكالات الأنباء، فإن الأنباء القادمة من لبنان، تفيد بتراجع صحة نجل القذافي بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله في بيروت دون محاكمة، وفق ما نقل موقع (العربية).

ويتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.

ولا يزال ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام الرأي العام الليبي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية التدخل من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي منذ أيام تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.

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