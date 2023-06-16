قيادي بحماس: الرباط بالأقصى الصخرة التي تتحطم عليها مخططات التهويد والتقسيم غير المسبوقة

رام الله - دنيا الوطنقال فرحان علقم، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس (حماس) إن "دعوات الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك هي الصخرة التي تتحطم عليها أحلام المتطرفين الصهاينة ومخططاتهم".وأضاف علقم في تصريح صحفي، أن "هذه الدعوات هي العقبة الحقيقية المانعة من تحويل المسجد الأقصى إلى مسجد إبراهيمي ثانٍ".وأكد على أن الأقصى يواجه موجة غير مسبوقة من محاولات التهويد وفرض الأمر الواقع وصولاً إلى تثبيت التقسيم الزماني والمكاني.وأشار علقم إلى أنه لولا جهود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى لأصبح هذا التقسيم أمراً واقعاً.