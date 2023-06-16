ماكرون وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وملفات دولية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة في قصر الإليزيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يجري زيارة لفرنسا.وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، فقد تناولت المباحثات بين ماكرون وبن سلمان "العلاقات الثنائية وتحديات الاستقرار الإقليمي وقضايا دولية على رأسها الحرب في أوكرانيا".وذكر البيان أنها تناولت أيضاً التحضيرات لقمة "من أجل ميثاق مالي جديد" التي ستعقد في باريس في 22 و23 حزيران/ يونيو الجاري.كما تناولت المحادثات، وفقاً للرئاسة الفرنسية، ملفات لبنان وسوريا وإيران وأوكرانيا.من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد بحث مع الرئيس الفرنسي علاقات البلدين التاريخية والإستراتيجية والمستجدات الدولية والإقليمية.والجدير ذكره، أن هذه الزيارة تعد الثانية لولي العهد السعودي إلى فرنسا خلال أقل من عام، بعد أولى أجراها في تموز/ يوليو 2022.