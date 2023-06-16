دولي

ماكرون وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وملفات دولية

ماكرون وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وملفات دولية
الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة في قصر الإليزيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يجري زيارة لفرنسا.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، فقد تناولت المباحثات بين ماكرون وبن سلمان "العلاقات الثنائية وتحديات الاستقرار الإقليمي وقضايا دولية على رأسها الحرب في أوكرانيا".

وذكر البيان أنها تناولت أيضاً التحضيرات لقمة "من أجل ميثاق مالي جديد" التي ستعقد في باريس في 22 و23 حزيران/ يونيو الجاري.

كما تناولت المحادثات، وفقاً للرئاسة الفرنسية، ملفات لبنان وسوريا وإيران وأوكرانيا.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد بحث مع الرئيس الفرنسي علاقات البلدين التاريخية والإستراتيجية والمستجدات الدولية والإقليمية.

والجدير ذكره، أن هذه الزيارة تعد الثانية لولي العهد السعودي إلى فرنسا خلال أقل من عام، بعد أولى أجراها في تموز/ يوليو 2022.

أخبار ذات صلة

ماكرون وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وملفات دولية

ماكرون وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وملفات دولية

لقاء يجمع بن زايد وبوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

لقاء يجمع بن زايد وبوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

شاهد: وزير إسرائيلي وعدد من السياسيين يزورون المغرب

شاهد: وزير إسرائيلي وعدد من السياسيين يزورون المغرب

كندا: حادث سير مروع يودي بحياة 15 شخصاً

كندا: حادث سير مروع يودي بحياة 15 شخصاً

لبحث خفض حدة التوتر.. محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

لبحث خفض حدة التوتر.. محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

كمين للجيش الروسي.. أسر ومصرع مجموعة كبيرة من الجنود الأوكرانيين

كمين للجيش الروسي.. أسر ومصرع مجموعة كبيرة من الجنود الأوكرانيين

لائحة اتهام ضد قائد بجيش الاحتلال لارتكابه جرائم جنسية واغتصاب مجندات

لائحة اتهام ضد قائد بجيش الاحتلال لارتكابه جرائم جنسية واغتصاب مجندات

استطلاع للرأي: تساوي المقاعد بين غانتس ونتنياهو لأول مرة

استطلاع للرأي: تساوي المقاعد بين غانتس ونتنياهو لأول مرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تُعزي نيجيريا بضحايا حادث القارب في نهر النيجر

حماس تُعزي نيجيريا بضحايا حادث القارب في نهر النيجر

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

خطيب الأقصى يدعو الأمة الإسلامية لتجديد عهدها مع المسجد المبارك

خطيب الأقصى يدعو الأمة الإسلامية لتجديد عهدها مع المسجد المبارك

هيئة الأسرى تهنئ الإعلام الرسمي بفوز تلفزيون فلسطين بمسابقة اتحاد اذاعات الدول العربية

هيئة الأسرى تهنئ الإعلام الرسمي بفوز تلفزيون فلسطين بمسابقة اتحاد اذاعات الدول العربية

أبو بكر يطالب ألمانيا ومصر التدخل الفوري للإفراج عن أسرى صفقة شاليط

أبو بكر يطالب ألمانيا ومصر التدخل الفوري للإفراج عن أسرى صفقة شاليط

منوعات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

&quot;بُناة الأهرامات مش المصريين&quot;.. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

"بُناة الأهرامات مش المصريين".. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يغني هرمون السعادة لأول مرة

بالفيديو.. تامر حسني يغني هرمون السعادة لأول مرة

بالصور.. لحظات عفوية تجمع بين صُناع عمل أولاد حريم كريم

بالصور.. لحظات عفوية تجمع بين صُناع عمل أولاد حريم كريم

آل باتشينو يرزق بمولود من صديقته الكويتية بعمر الـ85 عاماً

آل باتشينو يرزق بمولود من صديقته الكويتية بعمر الـ85 عاماً

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

عربي

محملة بقطع أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

محملة بقطع أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

مؤتمر أوروبي في بروكسل يتعهد بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة سوريا

مؤتمر أوروبي في بروكسل يتعهد بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة سوريا