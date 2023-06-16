المطران عطا الله حنا يهاتف عائلة الأسير محمد الحلبي





وأعرب المطران حنا عن "تضامنه مع أسرته والتمنيات بأن نرى محمد الحلبي قريباً خارجاً من السجن حراً طليقاً لكي يواصل مسيرة خدماته لشعبه وخاصة في قطاع غزة".



وقال المطران حنا: "من القدس نبعث بتحيتنا لهذا الأسير البطل كما ولكل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال مؤكدين بأنكم دائما في صلواتنا وادعيتنا، وسنبقى نطالب وفي كل مكان ومع كافة الوفود والشخصيات التي نستقبلها بضرورة أن ينال أسرانا حريتهم وهم أسرى الحرية".







رام الله - دنيا الوطنهاتف المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، عائلة الأسير المهندس محمد الحلبي (46 عاماً) من قطاع غزة، بمناسبة دخوله عامه الثامن في سجون الاحتلال منذ اعتقاله بتاريخ 15 حزيران/ يونيو 2016.