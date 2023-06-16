بعد إضراب لأربعة أشهر.. أونروا تعلن استئناف خدماتها للاجئين الفلسطينيين بالضفة





وتابع: "لقد أظهر زملائي التزاماً استثنائياً تجاه أونروا وتجاه لاجئي فلسطين طوال فترة الإضراب، كما أود أن أشكر السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي جاء دورها الإيجابي من أعلى المستويات، متمثلة بفخامة الرئيس عباس الذي تدخل شخصياً في لحظات حاسمة".



ولفت لازاريني إلى أن أولويتهم القصوى "تتمثل الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة لأونروا حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل، من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة".وبحسب المفوض العام، يأتي استئناف الخدمات بعد مناقشات مطولة مع عدة أطراف جرت على مدار الأشهر الماضية، دون مزيد تفاصيل.وقال لازاريني: "أود أن أشيد بجميع أولئك الذين ساعدونا ودعمونا للتوصل إلى حل للوضع، وعلى وجه الخصوص، أود أن أنوه بالمساهمة الاستثنائية لفريق أونروا في الضفة الغربية بقيادة آدم بولوكوس، مدير شؤون أونروا في الضفة الغربية، والموظفين المحليين الذين لم يضربوا عن العمل والموظفين الدوليين الذين ساعدوا في إدارة الأزمة".