شؤون فلسطينية

بعد إضراب لأربعة أشهر.. أونروا تعلن استئناف خدماتها للاجئين الفلسطينيين بالضفة

بعد إضراب لأربعة أشهر.. أونروا تعلن استئناف خدماتها للاجئين الفلسطينيين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، استئناف تقديم خدماتها في الضفة الغربية بعد تعطيل نحو أربعة أشهر جراء إضراب عمالي.

وقالت (أونروا) في بيان، إنها "استأنفت اليوم تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بعد نحو أربعة أشهر من التعطيل بسبب نزاع عمل اتحاد العاملين في الوكالة بالضفة (نقابي)".

ونقل البيان عن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الأممية، قوله: "ترحب أونروا باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة الغربية".

وأضاف لازاريني: "لقد تأثر لاجئو فلسطين بشدة جراء الإضراب".

ووفق البيان، فقد بدأت فرق (أونروا) اعتبارا من الجمعة، تجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها في أرجاء الضفة الغربية، للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل، مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية.

ولفت لازاريني إلى أن أولويتهم القصوى "تتمثل الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة لأونروا حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل، من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة".

وبحسب المفوض العام، يأتي استئناف الخدمات بعد مناقشات مطولة مع عدة أطراف جرت على مدار الأشهر الماضية، دون مزيد تفاصيل.

وقال لازاريني: "أود أن أشيد بجميع أولئك الذين ساعدونا ودعمونا للتوصل إلى حل للوضع، وعلى وجه الخصوص، أود أن أنوه بالمساهمة الاستثنائية لفريق أونروا في الضفة الغربية بقيادة آدم بولوكوس، مدير شؤون أونروا في الضفة الغربية، والموظفين المحليين الذين لم يضربوا عن العمل والموظفين الدوليين الذين ساعدوا في إدارة الأزمة". 

وتابع: "لقد أظهر زملائي التزاماً استثنائياً تجاه أونروا وتجاه لاجئي فلسطين طوال فترة الإضراب، كما أود أن أشكر السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي جاء دورها الإيجابي من أعلى المستويات، متمثلة بفخامة الرئيس عباس الذي تدخل شخصياً في لحظات حاسمة".

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