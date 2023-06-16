حماس تُعزي نيجيريا بضحايا حادث القارب في نهر النيجر

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتعازي والمواساة إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا غرق القارب في نهر النيجر شمال وسط نيجيريا، والذي أسفر عن وقوع أكثر من مئة ضحية والعديد من المفقودين.وقالت الحركة في تصريح صحفي، الجمعة،: " نعبّر تضامننا وتعاطفنا الكامل مع الشعب النيجيري الشقيق وعائلات الضحايا والمفقودين، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمكّنهم من تجاوز آثار هذا الحادث الأليم، وأن يحفظ نيجيريا وشعبها من كل مكروه وسوء".