المطران عطا الله حنا: لا يوجد قوة بالعالم قادرة على تصفية القضية الفلسطينية



وأضاف المطران حنا: "فالمخيمات الفلسطينية هي شاهدة على النكبة ولكن اليوم في ظل ما تتعرض له مدينة القدس، وفي ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من استهداف وملاحقات واقتحامات، إنما نقول بأننا نعيش النكبة وليس فقط نستذكر ما حدث عام 48 بل إن تداعيات ما حدث في ذلك الوقت ما زالت ماثلة أمامنا والفلسطينيون يدفعون فاتورة ما تعرضوا له من تآمر وتخاذل هادف لتصفية القضية الفلسطينية".



وتابع: "نحن نعيش النكبة اليوم في ظل عدوان مستمر ومتواصل على شعبنا وبأساليب مختلفة ومتنوعة والفلسطينيون صامدون مرابطون ولن يستسلموا لاملاءات وضغوطات الاحتلال، ولن تتمكن أية قوة عاتية في هذا العالم من تصفية أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة، إن "النكبة بالنسبة إلينا كفلسطينيين هي واقع نعيشه في كل حين فالنكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا ما زالت ماثلة أمامنا، ولا نتحدث عن النكبة وكأنها حدث تاريخي تم في وقت من الأوقات بل إنما هو واقع نعيشه ونلمسه دائماً".