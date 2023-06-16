شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يقمع وقفة إسناد لعائلة صب لبن المهددة بالتهجير القسري

القدس: الاحتلال يقمع وقفة إسناد لعائلة صب لبن المهددة بالتهجير القسري
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع المشاركين في الوقفة الإسنادية
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة إسناد مع عائلة صب لبن في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ضد تهجيرها قسرياً من بيتها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين والمتضامنين الإسرائيليين والأجانب المشاركين في الوقفة أمام بيت عائلة صب لبن.

ويقع البيت في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورا، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

ورفع المشاركون في الوقفة، العلم الفلسطيني، ولافتات كتب عليها شعارات بالعربية والإنجليزية منها: "لا للاحتلال"، و"أنقذوا عائلة صب لبن"، و"التهجير جريمة حرب"، و"أنقذوا عقبة الخالدية وعقبة السرايا"، و"كرامة، عدالة، حرية"، و"أوقفوا تهجير نورا"، و"هذا البيت لنا".

وحاول المستوطنون الاعتداء على المشاركين في الوقفة، ورددوا هتافات عنصرية، بحماية قوات الاحتلال.



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