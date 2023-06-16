لقاء يجمع بن زايد وبوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.وقال بوتين خلال اللقاء، إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتعود بالنفع عليهما، لافتاً إلى أن "الإمارات شريك جيد للغاية".وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس الروسي عن شكره لدولة الإمارات لمساهمتها في حل القضايا الإنسانية المتعلقة بتبادل الأسرى في أوكرانيا.من جانبه، أكد رئيس دولة الإمارات أنه ناقش مع بوتين الشراكة الإستراتيجية بين بلديهما، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن بلاده مستعدة، إذا لزم الأمر، لتقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا.وتتعاون روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق عبر تحالف (أوبك بلاس) النفطي.