الرئيس عباس يجتمع مع رئيس قرقيزيا في طريق عودته من الصين

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، مع رئيس قرقيزيا صدير جباروف، وذلك أثناء توقفه في جمهورية قرقيزيا، أثناء عودته من الصين.وأطلع الرئيس عباس الرئيس جباروف، على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وعلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة.كذلك، وضع الرئيس عباس رئيس قرقيزيا في صورة مباحثاته الأخيرة التي أجراها مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وعقب الاجتماع، أقام رئيس قرقيزيا مأدبة غداء على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له.