الاحتلال يعتقل فلسطينياً في اللد بزعم محاولته تنفيذ عملية

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اعتقال فتى فلسطيني (16 عاماً)، من سكان مخيم بلاطة في نابلس، اليوم الجمعة، خلال تواجده في مدينة اللد بأراضي 48، بزعم محاولته تنفيذ عملية.وقال (شاباك) في بيان له، إن "الفتى الفلسطيني اعتقل في عملية مشتركة مع الشرطة"، زاعماً أنه خطط لتنفيذ عملية "في الإطار الزمني الفوري".وادعى (شاباك) أن العملية كانت ستنفذ رداً على العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، في الأسابيع الأخيرة.