ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تلبية لدعوات حركة فتح تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا.وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما أدى لوقوع ثلاث إصابات بين صفوف المشاركين إضافة الى عدد من حالات الاختناق الشديد عولجوا جميعهم ميدانيا.ولفت شتيوي إلى أن جنود الاحتلال حاولوا اقتحام البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة وإشعال الإطارات، مشيرا الى ان الجنود نصبوا كمينا في منزل مهجور أطلقوا الرصاص الحي خلاله باتجاه المركبة الخاصة بالمسيرة مما أدى لتحطم زجاج نوافذها دون وقوع إصابات.واكد مشاركة المئات من أبناء البلدة في المسيرة التي انطلقت بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب مرددين الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.