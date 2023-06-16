شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تلبية لدعوات حركة فتح تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما أدى لوقوع ثلاث إصابات بين صفوف المشاركين إضافة الى عدد من حالات الاختناق الشديد عولجوا جميعهم ميدانيا.

ولفت شتيوي إلى أن جنود الاحتلال حاولوا اقتحام البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة وإشعال الإطارات، مشيرا الى ان الجنود نصبوا كمينا في منزل مهجور أطلقوا الرصاص الحي خلاله باتجاه المركبة الخاصة بالمسيرة مما أدى لتحطم زجاج نوافذها دون وقوع إصابات.

واكد مشاركة المئات من أبناء البلدة في المسيرة التي انطلقت بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب مرددين الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

أخبار ذات صلة

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس قرقيزيا في طريق عودته من الصين

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس قرقيزيا في طريق عودته من الصين

الاحتلال يعتقل فلسطينياً في اللد بزعم محاولته تنفيذ عملية

الاحتلال يعتقل فلسطينياً في اللد بزعم محاولته تنفيذ عملية

رام الله: مستوطنون يطلقون الرصاص صوب المواطنين في &quot;عين سامية&quot;

رام الله: مستوطنون يطلقون الرصاص صوب المواطنين في "عين سامية"

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الهباش يشيد بخطاب شيخ الأزهر أمام مجلس الأمن

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

الديمقراطية: التطبيع والضم هو المشروع الفعلي للتحالف الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين

خطيب الأقصى يدعو الأمة الإسلامية لتجديد عهدها مع المسجد المبارك

خطيب الأقصى يدعو الأمة الإسلامية لتجديد عهدها مع المسجد المبارك

هيئة الأسرى تهنئ الإعلام الرسمي بفوز تلفزيون فلسطين بمسابقة اتحاد اذاعات الدول العربية

هيئة الأسرى تهنئ الإعلام الرسمي بفوز تلفزيون فلسطين بمسابقة اتحاد اذاعات الدول العربية

الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الرجوب يطلع وزير الشباب والرياضة التركي على انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية

الرجوب يطلع وزير الشباب والرياضة التركي على انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية

مجدلاني يُعلق على اقتراح الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية

مجدلاني يُعلق على اقتراح الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية

منوعات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من رياض الأطفال

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

مراد مكرم يعلق على واقعة رقص الفتاة بزفاف صديقتها

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

بكلمات نارية.. عمرو مصطفى يهاجم أحمد سعد

&quot;بُناة الأهرامات مش المصريين&quot;.. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

"بُناة الأهرامات مش المصريين".. نهى العمروسي تثير الغضب في مصر

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يغني هرمون السعادة لأول مرة

بالفيديو.. تامر حسني يغني هرمون السعادة لأول مرة

بالصور.. لحظات عفوية تجمع بين صُناع عمل أولاد حريم كريم

بالصور.. لحظات عفوية تجمع بين صُناع عمل أولاد حريم كريم

آل باتشينو يرزق بمولود من صديقته الكويتية بعمر الـ85 عاماً

آل باتشينو يرزق بمولود من صديقته الكويتية بعمر الـ85 عاماً

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

عربي

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

مؤتمر أوروبي في بروكسل يتعهد بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة سوريا

مؤتمر أوروبي في بروكسل يتعهد بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة سوريا

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه