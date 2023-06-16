شاهد: وزير إسرائيلي وعدد من السياسيين يزورون المغرب

وصل وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي، موشيه أربيل، وعدد من السياسيين إلى الرباط في زيارة مشتركة إلى المغرب، تستغرق أربعة أيام.





ومن بين السياسيين الإسرائيليين، أعضاء (كنيست)، من أحزاب (ليكود) و(إسرائيل بيتنا) و(هناك مستقبل) و(الصهيونية الدينية)، ديفيد بيتان، عوديد فورير، مائير كوهين، أوفير كاتس، ساسون ساسي غوئيطا، نور شيري، وألموغ كوهين.





وتوجه السياسيون الإسرائيليون صباح اليوم إلى كنيس "الملك داود" بالدار البيضاء، وأدوا صلوات هناك، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت).













رام الله - دنيا الوطن