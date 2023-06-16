نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين

رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مواصلة قوات الاحتلال استهداف الصحفيين، والتي كان آخرها إصابة الزميل الصحفي إيهاب العلامي بالرصاص الحي في الفخذ اليوم، خلال تغطيته للمواجهات في بلدة بيت امر شمال الخليل.وقالت النقابة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "اذ تتمنى النقابة السلامة والشفاء التام للزميل إيهاب الذي يتلقى العلاج في المستشفى الأهلي في الخليل، فإنها تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الميدانية للصحفيين، وكف يد الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم".وأصيب شاب ومصور صحفي بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، وآخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ، بينهما الزميل الصحفي إيهاب العلامي، وتم نقلهما الى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).