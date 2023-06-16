شؤون فلسطينية

خطيب الأقصى يدعو الأمة الإسلامية لتجديد عهدها مع المسجد المبارك

خطيب الأقصى يدعو الأمة الإسلامية لتجديد عهدها مع المسجد المبارك
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح، على أهمية شد الرحال إلى المسجد المبارك والرباط فيه.

وقال سرندح في خطبة الجمعة، اليوم، إن المسجد الأقصى إسلامي لا يخضع للتفاوض أو التقسيم، داعياً الأمة الإسلامية لأن تجدد عهدها مع المسجد الأقصى. 

وأضاف خطيب الأقصى:" يجب أن يكون المسجد الأقصى محط اهتمام  الأمة الإسلامية، التي شدت رحالها الى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج".

 ونبه إلى أن أرض الإسراء تتألم بسبب الاحتلال، وأن شد الرحال إلى الأقصى من أجل الأعمال الصالحة طوال السنة، وخاصة في هذه الأيام.

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