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مركز أبحاث إسرائيلي يكشف عن "مفاجآت" يحضرها حزب الله للمواجهة المقبلة

مركز أبحاث إسرائيلي يكشف عن "مفاجآت" يحضرها حزب الله للمواجهة المقبلة
ضمن مناورة أجراها حزب الله على الحدود مع أراضي 48
رام الله - دنيا الوطن
كشف مركز "علْما" الإسرائيلي للأبحاث، اليوم الجمعة، بأن (حزب الله) اللبناني، طوّر قدراته تحت الأرض في لبنان، والتي تشمل سلسلة من الأنفاق، بالقرب من الحدود مع أراضي عام 48.

وقال المركز إن من المفاجآت التي يحضرها الأمين العام للحزب حسن نصر الله للصراع المقبل، أنفاق يتم حفرها تحت مستوطنات أو منشآت أمنية إسرائيلية وانفجارها سيؤدي إلى أضرار جسيمة.

وأضاف: "نظراً لقوتها الهائلة وبسبب موقعها تحت الأرض، فإن العبوات الناسفة في مثل هذه الأنفاق تخلق تأثيرا يشبه تأثير الزلزال، لذلك، يمكنها تدمير مستوطنة أو منشأة بأكملها".

وتابع: "ليس هناك معلومات ملموسة عن مثل هذه الأنفاق، لكن يصعب علينا تصديق أن (حزب الله) سيتخلى عن مثل هذه القدرات الفتاكة في الحرب القادمة".

وشدد مركز الأبحاث على أن مثل هذه الأنفاق يمكن أن تساعد "قوة رضوان" التابعة لـ (حزب الله) للسيطرة على مناطق ومستوطنات في الجليل.

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