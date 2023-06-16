هيئة الأسرى تهنئ الإعلام الرسمي بفوز تلفزيون فلسطين بمسابقة اتحاد اذاعات الدول العربية

وثمنت الهيئة هذا الإنجاز العظيم للإعلام الرسمي، حيث فاز تلفزيون فلسطين بالجائزة الأولى في المسابقة عن صنف التقرير الإخباري، والذي كان حول الأسير المحرر البطل كريم يونس بعد قضائه 40 عاما خلف القضبان، في حين فاز فيلم "سامي" بالجائزة الثانية في صنف البرامج والأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والذي تناول قضية الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت الهيئة أن الجائزتين تناولتا قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يدل على المسؤولية والالتزام الوطني للإعلام الرسمي تجاه قضية ابطالنا و مناضلينا.



وتتوجه الهيئة بالشكر الجزيل للمشرف العام الوزير أحمد عساف، ولكافة العاملين في الاعلام الرسمي، وعلى وجه الخصوص كادر وموظفي تلفزيون فلسطين على هذا الإنجاز المشرف.



وتمنت لهم مزيداً من التقدم والتطور بما يخدم قضيتنا وشعبنا، ومثمنةً الجهود اليومية والحضور الدائم في دعم ومساندة قضية أسرانا الفعاليات الداعمة لهم، حيث تسلم الجوائز مدير عام الأخبار في تلفزيون فلسطين محمد البرغوثي، كما حصل القطاع الإعلامي الفلسطيني الخاص على عدد من جوائز المهرجان.





رام الله - دنيا الوطنهنأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الجمعة، الإعلام الرسمي الفلسطيني، بفوزه في مسابقة اتحاد إذاعات الدول العربية التي أقيمت في العاصمة التونسية تونس، وذلك في الدورة الثالثة والعشرين للاتحاد.