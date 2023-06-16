حماس تؤكد أن سياسة هدم المنازل لن ترهب شعبنا

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشاب خليل يحيى أنيس (20 عامًا)، من مخيم العين، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم وفجرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل منفذ عملية "شافي شمرون".وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس: "نشد على أيادي أبطال نابلس الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الهمجي، ونؤكد أنّ مقاومة شعبنا مستمرة، وأنّ سياسة هدم منازل المقاومين وعائلاتهم، سياسة فاشلة لن ترهب شعبنا ومقاومينا".وأكدت أن شعبنا سيبقى على العهد حتى دحر الاحتلال وتحرير القدس وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.