قيادي بحماس: المقاومة بالضفة تتطور وحاضنتها الشعبية في تصاعد كبير

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك على أن الحالة الشعبية التي تحتضن المقاومة في الضفة الغربية في تنامي وتصاعد كبير، و"هذا الاحتضان يحمي المقاومة والمقاومين".وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المقاومة تتطور في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ما بين استيطان وتهويد للمقدسات واقتحام الأقصى.وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني يبرهن من خلال مقاومته وحاضنته الشعبية أنه لن يتوقف عن هذا الخيار خاصة في ظل تواصل الإرهاب الإسرائيلي"، مشيدًا باحتضان أهالي مخيم بلاطة للمقاومين ودعمهم.وأضاف أن احتضان أهالي الضفة للمقاومين يعبر عن دعمهم والتفافهم حول خيار المقاومة.وأوضح أن تطور المقاومة في الضفة يدل على إصرار واستمرار شعبنا في مقاومة المحتل، مشيرًا إلى أن الحاجة أم الاختراع لذلك تبدع المقاومة في التصدي لاقتحامات الاحتلال ومواجهته بكل الوسائل والطرق.