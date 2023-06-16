الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنلبّت حشود كبيرة من المصلين فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل.في القدس ، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة "الفجر العظيم".وشهدت باحات الأقصى ومصلياته منذ ساعات مبكرة توافدا من الآلاف المصلين من القدس وأراضي عام 1948.وضمن مبادرة "قناديل الرحمة"، اعتكفت عدد من المرابطات وقرأن وردا من القرآن الكريم في مصلى باب الرحمة، ضمن المبادرة التي تدعو لتلاوة أجزاء من الذكر الحكيم في المصلى لإعماره.وفي الخليل، أدى مئات المصلين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، فيما شهد المسجد عقب صلاة الفجر ابتهالات دينية وحلقات الذكر والتكبير والصلاة على الرسول.ودعا نشطاء فلسطينيون لأداء صلاة فجر الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.